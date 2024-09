Hoogleraar en advocaten hekelen Braziliaanse vpn-boete om X te bezoeken

De beslissing van het Braziliaanse Hooggerechtshof om iedereen in het land te beboeten die een vpn gebruikt om X te bezoeken is dystopisch, zo stelt Maurício Santoro, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Rio de Janeiro. Ook advocaten zijn zeer kritisch en spreken van een 'absoluut autoritaire' maatregel en de Braziliaanse orde van advocaten wil dat de maatregel wordt teruggedraaid.

Vorige week bepaalde het Braziliaanse Hooggerechtshof dat internetproviders in het land X moesten blokkeren, wat inmiddels ook wordt gedaan. Burgers die een vpn gebruiken om deze blokkade te omzeilen en zo X te bezoeken kunnen een boete van omgerekend 8.000 euro per dag krijgen. Rechter Alexandre de Moraes van het Hooggerechtshof gaf Apple en Google het bevel om het downloaden van vpn-apps via de appstores door Brazilianen te blokkeren, maar trok het bevel een aantal uur later weer in.

De boete besloot de rechter te in stand te houden. Volgens de prominente advocaat Thiago Amparo is deze maatregel 'absoluut autoritair' en is er geen wettelijke bepaling voor. De Braziliaanse orde van advocaten wil dat de boete wordt herzien. "Ik heb vaak vpn's in autoritaire landen zoals China gebruikt om toch nieuwssites en sociale netwerken te bezoeken", aldus hoogleraar Santoro. "Het is nooit bij me opgekomen dat dit soort tools in Brazilië verboden zouden worden. Het is dystopisch." X-eigenaar Elon Musk heeft zelf ook via het platform uitgehaald naar de beslissing van het Braziliaanse hof.