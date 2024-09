'Zestig procent van Nederlanders heeft thuis een 'slimme' meter'

Iets meer dan zestig procent van de Nederlanders heeft thuis een 'slimme' water-, gas- of elektriciteitsmeter die op afstand of via een app is uit te lezen, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2020 was dit nog het geval bij 59 procent van de Nederlanders. De afgelopen vier jaar is het aandeel met slechts twee procent toegenomen. Als het gaat om het gebruik van 'slimme' apparaten of systemen staat de smart tv bovenaan. 63 procent van de Nederlanders die aan het CBS-onderzoek deelnam zegt een dergelijk toestel in huis te hebben staan.

Ruim vier op de tien Nederlanders gebruiken een virtuele assistent, zoals Siri, Google Home, Amazon Alexa, Bixby, via een app of een 'slim' audiosysteem. Bijna twintig procent van de Nederlanders ervaart problemen bij het gebruik. Het gaat dan om het installeren, instellen of het koppelen van 'slimme' apparaten. Vier procent had te maken met beveiligings- of privacyproblemen doordat een apparaat of systeem was gecompromitteerd, of doordat gegevens zonder toestemming werden gedeeld.

Privacy

Deelnemers die geen 'slimme' apparatuur thuis hebben staan werden ook gevraagd wat hiervoor de reden was. 83 procent geeft aan hier geen behoefte aan te hebben. 23 maakt zich zorgen privacy en beveiliging en één op de vijf vindt 'slimme' apparatuur te duur. Andere gegeven redenen is dat mensen niet weten hoe ze die moeten gebruiken, het niet kunnen aansluiten van andere apparaten en zorgen over de gezondheid.