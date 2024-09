Minister: begrijpelijk dat sommige werkgevers AI nog niet omarmen

Het is begrijpelijk dat sommige werkgevers AI nog niet omarmen, zo stelt minister Van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Redenen voor het niet gebruik van AI kan volgens de bewindsman te maken hebben met het marktsegment, onbekendheid, onvoldoende kennis en het zorgvuldig willen inpassen van deze technologie in de eigen bedrijfsprocessen.

"AI is immers een technologie die sterk in ontwikkeling is en een weloverwogen toepassing daarvan kost tijd. Tegelijkertijd zijn er veel werkgevers die wel actief met de mogelijkheden van AI aan de slag zijn", reageert de minister op Kamervragen van VVD-Kamerleden Aartsen en Rajkowski (pdf). Die wilden opheldering van Van Hijum naar aanleiding van een krantenartikel dat werkgevers nog huiverig zijn voor de inzet van kunstmatige intelligentie.

De minister merkt op dat AI risico’s kan opleveren, bijvoorbeeld op discriminatie bij CV-selectie bij het solliciteren. Aan de andere kant kan AI de arbeidsmarktkrapte in specifieke functies en sectoren verlichten. "We zien voorbeelden in onder meer de zorg, landbouw en maakindustrie. Zo kan AI automatisch gesprekken tussen arts en patiënt opnemen en hier medische notities van maken, helpen bij precisielandbouw, en beslissingen nemen op het gebied van planningsmethodieken."

Aartsen en Rajkowski vinden dat de overheid een rol heeft in het verder stimuleren van het gebruik van kunstmatige intelligentie door werkgevers, om zo voor meer arbeidsproductiviteit en economische groei te zorgen en de krapte op de arbeidsmarkt te verlichten. Van Hijum antwoordt dat AI kansen biedt om werknemers te ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken om daarmee productiever te worden. "Een hogere arbeidsproductiviteit door AI kan echter ook leiden tot een grotere vraag naar die arbeid. Hiermee stijgt de economische groei maar wordt de arbeidsmarktkrapte maar ten dele opgelost."

De minister voegt toe dat bij het stimuleren van het gebruik van innovaties in het algemeen er een beperkte rol voor de overheid bestaat. "De overheid heeft een grotere rol als de innovatieprikkel voor ondernemers niet sterk genoeg is, terwijl de economie en maatschappij veel kunnen profiteren van de betreffende innovatie. Ook zorgt de overheid met wet- en regelgeving voor heldere verwachtingen voor ondernemers, wat het risico van innoveren vermindert."