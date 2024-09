WhatsUp Gold-servers actief aangevallen via kritiek SQL Injection-lek

Opnieuw zijn WhatsUp Gold-servers het doelwit van aanvallen, waarbij aanvallers nu een kritieke SQL Injection-kwetsbaarheid gebruiken. Onlangs werden dergelijke systemen aangevallen via een kritiek path traversal-lek. Dat meldt. The Shadowserver Foundation, een stichting die zich bezighoudt met de bestrijding van cybercrime en geregeld scans op internet uitvoert naar kwetsbare systemen.

Via WhatsUp Gold kunnen organisaties hun netwerken monitoren en beheren. De oplossing biedt inzicht in netwerkapparatuur, servers, applicaties en verkeer. Op 16 augustus kwam ontwikkelaar Progress met beveiligingsupdates voor kritieke kwetsbaarheden in de oplossing. Het gaat onder andere om CVE-2024-6670, een kritieke SQL Injection-kwetsbaarheid waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller het versleutelde wachtwoord van een gebruiker kan stelen, aldus het beveiligingsbulletin. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.

Een aanvaller kan zo de authenticatie omzeilen en uiteindelijk willekeurige code op de server uitvoeren, aldus onderzoeker Manish Kishan Tanwar die het probleem ontdekte en op 22 mei rapporteerde. Volgens Progress is de aanval alleen mogelijk wanneer de applicatie met één gebruiker is geconfigureerd. Vorige week maakte Tanwar details en proof-of-concept exploitcode voor de kwetsbaarheid openbaar. Vandaag meldt The Shadowserver Foundation dat het de eerste aanvallen via het beveiligingslek heeft waargenomen. Organisaties worden dan ook opgeroepen de update te installeren mocht dat nog niet zijn gedaan.