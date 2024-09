Overheid onderzoekt risico's van 'slimme' auto's voor nationale veiligheid

De overheid is een onderzoek gestart naar de risico's van 'slimme' voertuigen voor de nationale veiligheid. Een Europabreed verbod op het gebruik van Chinese software in auto's zoals het CDA wil ziet het kabinet nog niet zitten. Onlangs kwamen afgevaardigden van het Witte Huis en de Europese Unie in de VS bijeen om te praten over de risico's voor de staatsveiligheid van met internet verbonden auto's.

Nederland was ook bij deze bijeenkomst aanwezig. "Dit was een vertrouwelijke bijeenkomst. Wij kunnen daarom niet ingaan op de inhoud van de besprekingen", zo laten minister Klever voor Buitenlandse Handel en minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken weten op Kamervragen van CDA-Kamerlid Boswijk (pdf). Eerder had de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen onderzoek te doen naar de risico’s van Chinese elektrische auto’s voor de nationale veiligheid.

"De analyse van de technische risico’s van slimme (elektrische) voertuigen voor de nationale veiligheid is gestart. Momenteel worden de specifieke onderzoeksvragen voor de uitvoering van deze analyse vastgesteld, waaronder op het gebied van sabotage en spionage", reageren de bewindslieden. "Na afronding van de risicoanalyse zal er vervolgens een beleidsmatige analyse plaatsvinden om te komen tot opties om deze eventuele risico’s te mitigeren." Voor de risicoanalyse is gekozen om slimme (elektrische) voertuigen in 'algemene zin' te onderzoeken.

"Bent u bereid binnen de EU te pleiten voor het zo spoedig mogelijk overnemen van de Amerikaanse maatregelen tegen het gebruik van Chinese software in auto’s?", wilde Boswijk verder weten. "De uitkomst van de analyse van de Verenigde Staten wordt met belangstelling gevolgd, maar niet automatisch overgenomen", reageren Klever en Veldkamp. "Nederland maakt een eigenstandige afweging met inzet van onze eigen nationale veiligheidsanalyses, -maatregelen en bijbehorend instrumentarium." Mocht blijken dat er maatregelen genomen moeten worden, ligt dit volgens de minister voor de hand om in Europees verband te regelen.