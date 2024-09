VS meldt actief misbruik van kritiek path traversal-lek in WPS Office

Aanvallers maken actief misbruik van een kritieke path traversal-kwetsbaarheid in Kingsoft WPS Office, waardoor een aanvaller malafide code op het systeem van de gebruiker kan uitvoeren. Alleen het openen van een malafide document met een kwetsbare versie is hiervoor voldoende.

Vorige week waarschuwde antivirusbedrijf ESET al voor misbruik van het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2024-7262. Dat vond plaats voordat een beveiligingsupdate beschikbaar was. Ontwikkelaar Kingsoft kwam volgens ESET in maart met een patch die het probleem 'stilletjes' had moeten verhelpen, maar die bood geen volledige oplossing, waardoor de kwetsbare code nog steeds was te misbruiken. Vervolgens kwam de ontwikkelaar met een tweede update om de kwetsbaarheid echt op te lossen.

WPS Office is vooral in Azië zeer populaire kantoorsoftware, vergelijkbaar met Microsoft Office. Volgens ESET liet ontwikkelaar Kingsoft weten dat het geen interesse had om klanten te waarschuwen dat aanvallers actief misbruik maken van CVE-2024-7262, waarop de virusbestrijder naar eigen zeggen met een blogposting kwam om klanten op die manier te waarschuwen. Op de website van WPS Office is geen enkele melding over het CVE-nummer te vinden.

Nu waarschuwt ook het Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security dat aanvallers actief misbruik van de kwetsbaarheid maken. Het cyberagentschap heeft Amerikaanse overheidsinstanties die met de software werken opgedragen de update voor 24 september te installeren. Kingsoft claimt dat WPS Office meer dan tweehonderd miljoen gebruikers heeft.