Slachtoffers bankhelpdeskfraude vorderen 85.000 euro van ABN Amro

Twee klanten van ABN Amro die het slachtoffer van bankhelpdeskfraude werden, en daarbij 85.000 euro aan contant geld in een tas aan een oplichter meegaven, willen dat de bank de schade vergoedt. De bank weigert dit, waarop de klanten naar het financiële klachteninstituut Kifid stapten. Omdat de klacht niet over een financiële dienst gaat zegt het Kifid die niet te kunnen behandelen (pdf).

Begin dit jaar werden de twee klanten gebeld door een oplichter die zich voordeed als medewerkster van ABN Amro. De oplichtster vertelde de klanten dat hun betaalrekeningen waren gekraakt en er iemand zou langskomen om de bankpassen op te halen. Vervolgens is een handlanger bij de klanten thuis gekomen, die de bankpassen doorknipte en daarna met de passen vertrok.

Eén van de klanten was al die tijd met de oplichtster aan de telefoon. Vervolgens heeft de klant op verzoek van de oplichtster al het contant geld en sieraden die in huis waren in een boodschappentas gedaan. De tas, met daarin 85.000 euro aan contant geld, werd vervolgens door de handlanger opgehaald. Dezelfde dag is met de bankpas van de andere klant een bedrag van duizend euro opgenomen. Nadat de klanten ontdekten dat ze waren opgelicht hebben ze aangifte gedaan.

ABN Amro besloot de duizend euro die is opgenomen te vergoeden. De klanten willen dat de bank ook de 85.000 euro aan contant geld vergoedt. Volgens de klanten deed de oplichtster zich voor als medewerkster van ABN Amro en werden ze onder druk gezet om hun bankpassen, de sieraden en het contante geld mee te geven aan de handlanger. Verder stellen de klanten dat ze nog steeds door de oplichters worden bedreigd en het onfatsoenlijk is dat de bank de schade niet wil vergoeden.

Omdat ABN Amro de schade niet wil vergoeden deden de klanten hun beklag bij het Kifid. Het klachteninstituut zegt dat het de klacht niet in behandeling kan nemen, omdat die niet gaat over een financiële dienst. "De vordering van de consumenten ziet namelijk op het contante geld dat zij aan de oplichters hebben meegegeven. De bank is hier op geen enkele wijze bij betrokken geweest. Het zijn immers de oplichters die het contante geld, dat de consumenten op dat moment in huis hadden, hebben ontvreemd. Van een door de bank verleende financiële dienst is dan ook geen sprake."