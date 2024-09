Oplichters sturen in afpersingsmails foto van woning doelwit mee

Oplichters achter 'sextortion' afpersingsmails sturen nu ook foto's van de woning van het doelwit mee, om zo de dreiging overtuigender te maken. Dergelijke e-mails worden al lange tijd verstuurd en claimen dat het systeem van de ontvanger besmet is met malware. Vervolgens claimt de afperser dat hij via de webcam beelden heeft gemaakt toen het doelwit pornosites bezocht. De afperser dreigt de beelden openbaar te maken of met vrienden en familie te delen, tenzij er losgeld wordt betaald.

Bij een nieuwe reeks van deze afpersmails worden ook foto's van de woning van het doelwit meegestuurd. Daarbij maken de oplichters gebruik van diensten zoals Google Maps en Google Street View, zo melden gebruikers op Reddit, televisiestation FOX, 404 Media en it-journalist Brian Krebs. In de afpersmail staat de naam van het slachtoffer en wordt ook zijn adres genoemd, inclusief foto van de woning. "De inhoud van de mail is pure bluf. De afzender heeft geen enkele informatie over uw internetgedrag. Betaal dus niets", zo liet de Fraudehelpdesk eerder over dergelijke e-mails weten.