YubiKeys kwetsbaar voor aanval waardoor private keys zijn te stelen

Verschillende modellen YubiKeys van fabrikant Yubico zijn kwetsbaar voor een side-channel-aanval waardoor een aanvaller private keys kan stelen en een kloon kan maken. Yubico heeft updates uitgebracht om het probleem te verhelpen. Volgens de fabrikant zou misbruik onderdeel van een 'geraffineerde en gerichte aanval' moeten zijn en moet een aanvaller fysieke toegang tot de YubiKey hebben.

YubiKeys zijn fysieke beveiligingssleutels waarmee gebruikers op hun accounts kunnen inloggen. Een kwetsbare cryptolibrary in de Infineon security microcontroller waar de sleutels gebruik van maken, maakt het mogelijk om via een side-channel-aanval de ECDSA secret key te achterhalen, aldus de onderzoekers van NinjaLab die het probleem ontdekten (pdf). Ze stellen dat hiervoor een paar minuten genoeg is. De kwetsbaarheid is al veertien jaar in de aanwezige library aanwezig, zo laten ze verder weten. Het uitvoeren van de aanval zou zo'n 10.000 euro aan materiaal kosten.

Bij een side-channel-aanval weet een aanvaller door alleen de werking van een apparaat, protocol of algoritme vertrouwelijke informatie af te leiden. In dit geval is de side-channel de hoeveelheid tijd die nodig is voor een wiskundige berekening, ook bekend als 'modular inversion'. De cryptolibrary van Infineon maakt geen gebruik van een bekende side-channel-verdediging genaamd constant time. Deze maatregel zorgt ervoor dat de berekeningstijd niet afhankelijk is van de invoer.

De kwetsbaarheid is aanwezig in YubiKey 5, YubiKey 5 FIPS, YubiKey 5 CSPN, YubiKey Bio, Security Key, YubiHSM 2 en YubiHSM 2 FIPS. NinjaLab informeerde Yubico op 19 april over het probleem. Op 21 mei verscheen YubiKey 5.7 waarin het probleem is verholpen. Afgelopen maandag kwam YubiHSM 2.4 uit, waarop gisteren het beveiligingsbulletin van Yubico verscheen. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 4.9.