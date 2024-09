Cisco waarschuwt voor hardcoded admin-wachtwoord in Smart Licensing Utility

"ongedocumenteerd admin wachtwoord", klinkt als "developer wilde iets kunnen testen, frommelt er wat in en *vergeet* het er ook weer uit te halen" en oh ja de code scanners merken het niet op of de melding werd genegeerd.

Beetje zelfde verhaal als Apple in 2017 waarbij je met een leeg wachtwoord, je moest wel in het wachtwoord veld gaan staan en op return typen, je een root account wachtwoord kon instellen wat leeg was.

(standaard heeft het root account, het is tenslotte een unix variant, op macOS geen wachtwoord, net zoals een aantal Linux distributies dat inregelen).