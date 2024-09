Betaalvereniging Nederland kritisch over plannen voor digitale euro

Betaalvereniging Nederland is kritisch over de laatste plannen van de Europese Centrale Bank (ECB) voor de invoering van een digitale euro. "Voor betaaldienstverleners kan de komst van een digitale euro grote gevolgen hebben. De wetgeving omvat verplichtingen voor het aanbieden van digitale eurobetalingen door betaaldienstverleners tegen gereguleerde en mogelijk zelfs niet-kostendekkende tarieven", zo stelt de organisatie in het jaarverslag over 2023 (pdf).

Volgens Betaalvereniging Nederland zal de introductie van de digitale euro invloed hebben op de marktpositie van bestaande betaaloplossingen. "Die bestaande betaaloplossingen zullen te maken kunnen krijgen met substitutie door de digitale euro en bijbehorende negatieve schaaleffecten. Oplossingen die nog in ontwikkeling zijn, treffen in de digitale euro een extra concurrent." Daarnaast stelt de organisatie dat de digitale euro niet alleen invloed heeft binnen het betaaldomein, maar dat het uitgeven van digitale euro’s ook de financiële stabiliteit van de banksector beïnvloedt en de manier waarop banken financiering aan kunnen trekken.

In het jaarverslag over 2022 was Betaalvereniging Nederland minder kritisch. Directeur Gijs Boudewijn laat tegenover De Telegraaf weten dat er nu meer bekend over de plannen is. "Een digitale euro had ook de vorm kunnen krijgen van een euro die je op een pasje kan laden en - ook offline - kunt overmaken aan iemand anders. Dat leek ons een nuttige toevoeging op biljetten en munten", merkt Boudewijn op.

Hij voegt toe dat in de nu bekende plannen banken worden verplicht om alle rekeninghouders naast de normale betaalrekening, een rekening voor digitale euro’s aan te bieden en worden winkels verplicht betaling in digitale euro’s te accepteren. Verder laat Boudewijn weten dat in Nederland, waar veel digitale betalingen plaatsvinden, de digitale euro nauwelijks iets toevoegt. "Terwijl het wel extra kosten oplevert, die de consument terug zal zien in het bedrag dat hij maandelijks kwijt is aan zijn bank."