PvdA-GL wil einde aan 'megalomane' voorwaarden van online diensten

Er moet een einde komen aan de 'megalomane' gebruiksvoorwaarden van online diensten, bijvoorbeeld door het aanleggen van een Europese lijst van algemene gebruiksvoorwaarden, zo wil GroenLinks-PvdA. De partij heeft hier tijdens een debat in de Tweede Kamer over de Uitvoeringswet digitalemarktenverordening een motie voor ingediend.

"We kennen ze wel: die lappen tekst die je snel naar beneden scrolt om op accepteren te drukken, terwijl onder al dat juridische gebrabbel precies staat wat je aan een bedrijf weggeeft. Hoewel de AVG al stelt dat overeenkomsten over dataverwerking leesbaar en ondubbelzinnig moeten zijn, lijken die teksten opzettelijk te misleiden", stelde GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann.

"Ziet de minister de mogelijkheid om te komen tot één algemene Europese lijst met gebruiksvoorwaarden die gelden voor alle digitale diensten? Is het nodig om consumenten telkens weer te confronteren met zo'n grote lap juridische tekst?", zo vroeg het Kamerlid aan minister Beljaarts van Economische Zaken.

Kathmann wilde ook van de minister weten of mensen op de hoogte zijn van de voorwaarden van onlinediensten. "Zo niet, gaat u zich dan er hard voor maken in Europa dat we van die megalomane voorwaardenlijsten af komen en er gewoon duidelijke taal gebruikt wordt, zodat mensen precies weten wat ze in handen geven van die grote partijen als ze op "akkoord" drukken?"

Beljaarts stelde dat dit een terechte zorg is die hij ook herkent. "Ook ik lees echt niet veertien pagina's voordat ik op "accepteren" druk. Ik heb uiteraard geen inzicht in hoe dat bekend is in het land bij de miljoenen gebruikers. Wel hebben wij er een verantwoordelijkheid in om iedereen zo goed mogelijk te informeren over de rechten en de plichten die men aangaat." De bewindsman kon echter geen toezeggingen doen.

Het GroenLinks-PvdA-Kamerlid besloot aan het einde van het debat een motie in te dienen om de verdienmodellen van Big Tech te doorbreken. "Een belangrijk onderdeel van die verdienmodellen zijn de voorwaarden. Daar had ik het net ook al over. Iedereen kent die sites. Je moet op "akkoord" drukken en dan moet je die hele lange lijst door. Niemand leest het, maar iedereen gaat - bam! - akkoord en ondertussen schrijf je gewoon je halve leven weg."

Via de motie roept Kathmann de regering op om in Europa het standpunt in te nemen dat een aanzienlijk toegankelijkere vorm van algemene gebruiksvoorwaarden bij digitale diensten, al dan niet via een uniforme lijst van gebruiksvoorwaarden die generiek gelden, noodzakelijk is. De Tweede Kamer stemt op 10 september over de motie.