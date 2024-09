Veeam back-upservers via kritiek lek op afstand over te nemen

Veeam back-upservers zijn via een kritieke kwetsbaarheid op afstand over te nemen en de fabrikant heeft een update uitgebracht om het probleem te verhelpen. In het verleden zijn soortgelijke kwetsbaarheden in Veeam Backup & Replication gebruikt bij ransomware-aanvallen.

Organisaties worden dan ook opgeroepen om te updaten naar versie 12.2 (build 12.2.0.334) of nieuwer. Veeam biedt oplossingen voor het maken en restoren van back-ups en repliceren van software. Een kwetsbaarheid in Backup & Replication maakt het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om op afstand code op de back-uperserver uit te voeren. De impact van de kwetsbaarheid (CVE-2024-40711) is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8. Verdere details zijn niet gegeven.