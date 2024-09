Kamer bezorgd over impact van Verzamelwet op medisch beroepsgeheim

Partijen in de Tweede Kamer maken zich zorgen dat een wetsvoorstel voor het gebruik van persoonsgegevens binnen de zorg gevolgen voor de privacy van burgers en het medisch beroep zal hebben. Dat blijkt uit een debat over het wetsvoorstel Verzamelwet gegevensverwerking VWS I dat gisteren in de Tweede Kamer plaatsvond. Het wetsvoorstel gaat over het gebruik van persoonsgegevens, zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer of adres. Maar ook gevoeligere gegevens, zoals gegevens over gezondheid of het burgerservicenummer. Dat mag alleen als dat nodig is en als dat in de wet is geregeld.

Minister Agema van Volksgezondheid wil met het wetsvoorstel zorgfraude aanpakken en daarvoor gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars in staat stellen om gegevens makkelijker te kunnen delen. "Deze wetgeving wil het wel op meerdere plekken mogelijk maken dat zeer privacygevoelige gegevens makkelijker gedeeld kunnen worden en dat op sommige plekken de zorgverleners hun beroepsgeheim moeten doorbreken", stelde NSC-Kamerlid Joseph.

"Toen ik de kleine lettertjes ging lezen, zag ik namelijk dat het kon gaan om persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Het gaat ook om het verwerken van genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over de gezondheid of gegevens met betrekking tot iemands seksuele gedrag of gerichtheid, en ook van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard", ging Joseph verder.

Het NSC-Kamerlid voegde toe dat deze data zonder toestemming van kind, ouder, cliënt of patiënt gedeeld kan worden. "Zorgverleners moeten deze data misschien met doorbreking van hun beroepsgeheim afstaan, doordat hier wettelijke grondslagen voor worden gemaakt." Joseph merkte ook op dat de Raad van State in een eerder stadium al over het wetsvoorstel liet weten dat het hier om een ingrijpende wettelijke wijziging gaat, omdat hiermee het medisch beroepsgeheim wordt doorbroken.

Ook de BBB gaf aan zich ernstige zorgen te maken over de mogelijke doorbreking van het medisch beroepsgeheim door de voorgestelde wetswijzigingen. "De regering stelt dat dit noodzakelijk is voor het onderzoeken van de meldingen door de IGJ, maar wij vragen ons af of er alternatieve maatregelen zijn overwogen om dit te voorkomen. Het moet voor de IGJ toch mogelijk zijn om meer ruimte te bieden zonder de individuele rechten op het spel te zetten?", stelde BBB-Kamerlid Rikkers-Oosterkamp de vraag.

Volgens PVV-Kamerlid Claassen doet het wetsvoorstel voorstellen tot het creëren van grondslagen waarmee het recht op privacy én het medische beroepsgeheim worden ingeperkt. "In mijn ogen is dat complex en niet iets wat je in een verzamelwet regelt." Ook hij merkte op dat de Raad van State het een ingrijpende wijziging noemde omdat het medisch beroepsgeheim wordt doorbroken.

"Het toezicht door de inspectie op de veiligheid en de kwaliteit van onze zorg, jeugdhulp, geneesmiddelen en medische producten is nodig om onze patiënten te beschermen. Soms moet het medisch beroepsgeheim doorbroken worden", reageerde minister Agema. "De reden waarom het beroepsgeheim en de beschermwaardigheid van medische gegevens worden overruled, is uitsluitend om patiënten te beschermen, om kinderen te beschermen en om kwetsbaren te beschermen", liet ze later in het debat weten. Volgende week 10 september stemt de Tweede Kamer over het wetsvoorstel.