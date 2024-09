SonicWall waarschuwt voor actief misbruik van kritiek firewall-lek

SonicWall waarschuwt organisaties voor actief misbruik van een kritieke kwetsbaarheid in de firewalls die het levert. Organisaties worden opgeroepen de eind augustus beschikbaar gestelde beveiligingsupdates zo snel mogelijk te installeren. Het beveiligingsbulletin is vandaag door het bedrijf bijgewerkt, waarin SonicWall niet alleen meldt dat er actief misbruik plaatsvindt, maar ook dat de SSLVPN-functionaliteit een mogelijke 'point of impact' is.

De kwetsbaarheid (CVE-2024-40766) is aanwezig in SonicOS, het besturingssysteem dat op de firewalls van SonicWall draait. Via het beveiligingslek kan een aanvaller ongeautoriseerde toegang tot resources krijgen of de firewall laten crashen. De impact van de kwetsbaarheid is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.3. Verdere details over de aanvallen zijn niet gegeven. Kort na het uitkomen van het beveiligingsbulletin gaf SonicWall het advies aan SSLVPN-gebruikers met lokale accounts om hun wachtwoorden te wijzigen en multifactorauthenticatie (MFA) in te schakelen.