'38.000 end-of-life ip-camera's fabrikant AVTech benaderbaar vanaf internet'

Zo'n 38.000 ip-camera's van fabrikant AVTech die end-of-life zijn, en daardoor geen beveiligingsupdates meer ontvangen, zijn vanaf internet benaderbaar. Dat stelt securitybedrijf Censys. Eind augustus werd bekend dat ip-camera's van AVTech al sinds maart via een kwetsbaarheid met malware worden besmet en zo onderdeel van een botnet worden dat ddos-aanvallen uitvoert.

De kwetsbaarheid wordt aangeduid als CVE-2024-7029. Proof of concept (PoC) exploitcode om misbruik van het beveiligingslek te maken is al sinds 2019 openbaar. Tot deze maand had de kwetsbaarheid nog geen CVE-nummer toegekend gekregen. Via de kwetsbaarheid kan een aanvaller op afstand willekeurige code op ip-camera's van AV-Tech uitvoeren.

Volgens internetbedrijf Akamai gaat het onder andere om de AVM1203, die niet meer door AVTech wordt ondersteund. Voor deze camera zal dan ook geen update verschijnen en gebruikers doen er verstandig aan om het apparaat te vervangen, aldus het internetbedrijf. Censys voerde een online scan uit en detecteerde 38.000 AVTech-camera's. "Niet al deze camera's zijn per definitie kwetsbaar voor deze CVE, maar het zijn allemaal end-of-life producten die niet blootgesteld aan internet zouden moeten zijn", zo stellen de onderzoekers.