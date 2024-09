D66 vraagt staatssecretaris om richtlijn voor AI-gebruik in klaslokaal

D66 heeft staatssecretaris Paul van Onderwijs gevraagd om een richtlijn voor het gebruik van AI in het klaslokaal. Aanleiding is een oproep van de Algemene Onderwijsbond (AOb) die vorige week pleitte voor een landelijke richtlijn voor het gebruik van AI in de klas. Volgens de onderwijsvakbond is het bewustzijn over AI bij leraren en scholen nog laag.

D66-Kamerlid Rooderkerk wil van de minister weten of ze inzicht heeft in het gebruik van AI door scholen en welke AI-tools scholen inzetten. Ook wil het Kamerlid weten hoe leerlingen AI gebruiken voor het maken van huiswerk en opdrachten. "Vindt u het goed dat leerlingendata terechtkomt in handen van grote AI-bedrijven? Hoe verhoudt dit zich tot de AVG en wat gaat u hieraan doen?", vraagt Rooderkerk verder.

De staatssecretaris moet ook duidelijk maken of leerkrachten en scholen voldoende toegerust zijn om AI veilig in te zetten en de inzet ervan door leerlingen te herkennen en te bespreken. "Bent u bereid om in gesprek te gaan samen met de AOb en scholen die vooroplopen als het gaat om AI-beleid om lessen te trekken voor een eventuele landelijke richtlijn?", vraagt het D66-Kamerlid verder. Als laatste wil ze weten of Paul bereid is om samen met de AOb een richtlijn op te stellen voor AI-gebruik in de klas. De staatssecretaris heeft drie weken om met een reactie te komen.