WhatsApp kan in 2027 telefoongesprekken van andere apps ontvangen

WhatsApp en Messenger kunnen over drie jaar telefoongesprekken van andere chatapps ontvangen, zo heeft Meta aangekondigd. De Digital Markets Act (DMA) verplicht Meta om chatdiensten WhatsApp en Messenger interoperabel met andere chatapps te maken. Chatapps die willen dat hun gebruikers met gebruikers van WhatsApp of Messenger kunnen chatten of bellen moeten eerst een overeenkomst met Meta sluiten.

In een update heeft Meta nu iets meer informatie over de interoperabiliteitsplannen gegeven. Zo zijn Messenger en WhatsApp voorzien van notificaties om gebruikers over third-party chats te informeren. Daarnaast zullen gebruikers worden ingelicht wanneer een nieuwe third-party app interoperabel is. Gebruikers kunnen straks kiezen om berichten van third-party apps in een aparte inbox te ontvangen of in een gecombineerde.

Ook zullen opties zoals leesbevestigingen, 'direct replies' en 'typing indicators' beschikbaar gekomen. In 2027 zullen gebruikers van third-party chatapps ook met WhatsApp-gebruikers kunnen bellen. Het gaat zowel om stem- als videobellen. Volgend jaar komt groepsfunctionaliteit beschikbaar. Meta herhaalt dat het interoperabel maken van WhatsApp en Messenger een technische uitdaging is en er nog het nodige gedaan moet worden. Wanneer de eerste third-party chatapps met WhatsApp en Messenger kunnen communiceren is volgens Meta afhankelijk van wanneer deze diensten de 'noodzakelijke technologie' hebben ontwikkeld en getest.