Microsoft schakelt ActiveX-objecten standaard uit in Office 2024

Microsoft zal ActiveX-objecten standaard in Office 2024 uitschakelen als de kantoorsoftware volgende maand beschikbaar komt, zo heeft het techbedrijf via het Microsoft 365 Admin Center aangekondigd. Microsoft 365 apps volgen volgend jaar april. Voorheen werden gebruikers gevraagd om in het document aanwezige ActiveX-objecten in te schakelen. ActiveX is in het verleden vaak gebruikt om malware te verspreiden.

Met Office 2024 zal de technologie standaard zijn uitgeschakeld in de desktopversies van Word, Excel, PowerPoint en Visio. Gebruikers zullen niet langer ActiveX-objecten kunnen maken of die kunnen gebruiken wanneer de aanpassing is doorgevoerd. Sommige bestaande ActiveX-objecten zullen als statische afbeelding zichtbaar zijn, maar zijn niet meer in te schakelen. Organisaties en gebruikers krijgen nog wel de mogelijkheid om ActiveX in te schakelen.