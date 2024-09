Telegram: beleid rond moderatie groeps- en privéchats niet aangepast

Telegram heeft het beleid rond het modereren van groeps- en privéchats niet aangepast, zo laat de chatdienst tegenover Security.NL weten. "Privéchats zijn nog steeds privé", aldus woordvoerder Remi Vaughn. Eerder deze week wijzigde Telegram de tekst van de FAQ op de eigen website. Op de vraag: 'Er is illegale content op Telegram. Hoe krijg ik het offline?", stond in de oorspronkelijke tekst als antwoord: 'Alle Telegram-chats en -groepen zijn privé voor deelnemers. We verwerken geen verzoeken met betrekking hiertoe'. Deze tekst is nu verdwenen en vervangen door de zin: 'Alle Telegram-apps hebben een 'Report' knop waarmee je in een paar klikken illegale content bij onze moderators kunt melden."

Naar aanleiding van de aanpassing kwamen sommige media met het bericht dat Telegram privéchats ging modereren. Dat is volgens Vaughn niet het geval,. "De aanpassing van de FAQ is alleen een aanpassing van de bewoording, geen beleidsaanpassing." De woordvoerder voegt tot dat het op Telegram altijd al mogelijk was om groepsberichten bij moderators te melden. "Privéchats zijn nog steeds privé - hoewel je een nieuwe inkomende chat altijd bij moderatoren kunt melden." De aanpassing van de FAQ zou dan ook vooral bedoeld zijn om duidelijk te maken hoe content op Telegram is te modereren.