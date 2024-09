Rechter geeft bankhelpdeskfraudeur hogere straf dan eis OM

De rechter heeft een 19-jarige man wegens bankhelpdeskfraude een hogere straf opgelegd dan het Openbaar Ministerie had geëist. De man was eind vorig jaar samen met verschillende handlangers bezig met het plegen van oplichting en diefstal, waaronder op meerdere plekken in Gelderland.

"Door zeer geraffineerd te werk te gaan bij de bankhelpdeskfraude werden slachtoffers overgehaald om hun bankpassen en pincodes af te geven. Vervolgens namen de mannen bedragen van de bankrekeningen van de slachtoffers op, of werd slachtoffers gevraagd om geld over te maken. Ook namen ze andere waardevolle spullen zoals sieraden van de slachtoffers mee", aldus de rechter. De 19-jarige man stal van een oudere man een kluis met waardevolle inhoud.

Volgens de rechter had de man een grote en aansturende rol bij het plegen van de misdrijven. "Hij dacht daarbij op schaamteloze wijze alleen aan zijn eigen financiële gewin en bekommerde zich niet om de gevolgen voor de slachtoffers. Dit rekent de rechtbank de man zwaar aan. De rechtbank komt in zijn zaak tot een hogere straf dan de eis van de officier van justitie", zo laat de aankondiging van de rechtbank Gelderland weten.

De man kreeg een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd. Wat de eis van het Openbaar Ministerie was laat de aankondiging niet weten. Het vonnis was op moment van publicatie van dit artikel nog niet op Rechtspraak.nl gepubliceerd. Volgens de rechtbank is het extra kwalijk dat de mannen juist oudere mensen doelbewust tot slachtoffer maakten, vanwege hun grotere kwetsbaarheid en afhankelijkheid.