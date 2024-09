SIDN lekte gegevens domeinnaamhouders via Whois op Sidn.nl

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, heeft vandaag de gegevens van domeinnaamhouders via de Whois op Sidn.nl gelekt. Dit is de zoekfunctie op Sidn.nl waarmee informatie over een domeinnaam is op te zoeken. Gegevens van zakelijke domeinnaamhouders zijn openbaar, gegevens van particuliere domeinnaamhouders mogen niet gepubliceerd worden.

"Tijdens het onderhoud zijn webservers vervangen. Hiervoor zijn nieuwe verbindingen gelegd, waarbij een fout is gemaakt. De nieuwe machines hadden onbedoeld meer toegang. Hierdoor waren in de Whois meer registratiegegevens van de betrokken domeinnaamhouder zichtbaar", aldus een verklaring van SIDN. De gelekte gegevens bestaan uit naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer van de houder.

"Deze gegevens horen alleen zichtbaar te zijn voor de beherende registrar en SIDN", legt de stichting uit. Er is inmiddels een onderzoek gestart naar de exacte impact. SIDN zegt maatregelen te treffen om een dergelijk datalek in de toekomst te voorkomen. Daarnaast zal er melding worden gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.