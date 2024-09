WhatsApp komt met update voor omzeilen van eenmalige weergave

Een bug in WhatsApp maakt het mogelijk voor kwaadwillenden om de 'eenmalige weergave' van de chatapp te omzeilen en zo foto's, spraakberichten en video's op te slaan die eigenlijk maar één keer bekeken of beluisterd zouden mogen worden. Kwaadwillenden maken misbruik van het probleem en Meta komt binnenkort met updates. Dat meldt TechCrunch.

"Foto's of video's die je verzendt worden niet opgeslagen in de Foto's of Galerij van de ontvanger. De ontvanger kan ook geen screenshot maken van media die je verzendt voor eenmalige weergave", aldus de uitleg van WhatsApp. Beveiligingsonderzoeker Tal Be’ery ontdekte een manier waarop het met een onofficiële WhatsApp-client mogelijk is om media die eigenlijk eenmalig weergegeven zou moeten worden gewoon op te slaan.

"Later ontdekten we dat anderen dit probleem eerder dit jaar al hadden gevonden en op een elegantere manier misbruiken door de bestaande client-code te gebruiken en alleen de message flag van "view once" naar false te zetten", aldus de onderzoeker. Zo zijn er een aangepaste WhatsApp Android-app en web-extensies beschikbaar die de functionaliteit bieden voor het omzeilen van de eenmalige weergave. WhatsApp zegt tegenover TechCrunch dat het bezig is om updates voor eenmalige weergave op het web uit te rollen. "We blijven gebruikers aanmoedigen om alleen eenmalige weergave berichten te sturen naar mensen die ze kennen en vertrouwen", aldus een woordvoerder.