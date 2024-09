Amerikaanse en Britse scholen gesloten wegens cyberincidenten

Scholen in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk zijn wegens cyberincidenten gesloten. Zo'n dertienhonderd leerlingen van de Charles Darwin School in Londen werden wegens een ransomware-aanval naar huis gestuurd. Vanwege de aanval zal de school tot en met woensdag de deuren gesloten houden. Daarnaast is besloten om uit voorzorg de Microsoft 365-accounts van alle studenten uit te schakelen, aldus de school in een brief (pdf). Leerlingen zullen later deze week nieuwe wachtwoorden krijgen om hun accounts te kunnen gebruiken.

In de Verenigde Staten zagen de Highline Public Schools in Seattle zich wegens "ongeautoriseerde activiteit" op de systemen genoodzaakt de schooldeuren te sluiten voor in ieder geval maandag en mogelijk dinsdag. De onderwijsinstelling telt 35 locaties en bedient meer dan zeventienduizend leerlingen. Details over de waargenomen activiteit zijn niet gegeven.