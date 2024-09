Autoverhuurbedrijf Avis lekt persoonlijke gegevens 300.000 klanten

Het Amerikaanse autoverhuurbedrijf Avis heeft de persoonlijke gegevens van driehonderdduizend klanten gelekt. Dat heeft het bedrijf aan verschillende procureurs-generaal van Amerikaanse staten laten weten. Volgens Avis ontdekte het op vijf augustus dat een 'ongeautoriseerde derde partij' toegang tot één van de bedrijfsapplicaties had gekregen en daarbij persoonlijke informatie van klanten heeft buitgemaakt.

Het gaat om naam naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, creditcardnummer en verloopdatum en rijbewijsnummer (pdf). Avis geeft verder geen details over de inbraak en datadiefstal, behalve dat de aanvaller van drie tot en met zes augustus toegang tot de systemen heeft gehad. Het autoverhuurbedrijf telt meer dan tienduizend verhuurlocaties in honderdtachtig landen en had vorig jaar een omzet van twaalf miljard dollar.