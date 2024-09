Antivirusbedrijf Pango neemt miljoen Amerikaanse klanten Kaspersky over

Antivirusbedrijf Pango heeft één miljoen Amerikaanse klanten van concurrent Kaspersky overgenomen, nadat de virusbestrijder wegens een overheidsverbod de Verenigde Staten moet verlaten. Dat laat Pango tegenover Axios weten. De Amerikaanse regering besloot in juni om de verkoop van Kaspersky-producten in de VS te verbieden en later deze maand ook het uitbrengen van updates voor de software. Daarop maakte Kaspersky bekend dat het de VS zal verlaten.

De Amerikaanse autoriteiten stellen dat de maatregel wordt genomen omdat Kaspersky, vanwege de invloed die de Russische overheid op het bedrijf kan hebben, een dreiging voor de nationale veiligheid vormt. Daarnaast zou het antivirusbedrijf, via de hoge rechten waarmee virusscanners draaien, toegang tot gevoelige informatie hebben, kan het zelf malware installeren of belangrijke updates achterhouden.

Amerikaanse Kaspersky-klanten zullen nu migreren naar de Ultra AV-oplossing van Pango. Het antivirusbedrijf biedt naast een virusscanner ook een vpn-oplossing en een wachtwoordmanager. Financiële details over de deal tussen Pango en Kaspersky zijn niet bekendgemaakt.