Belgische verzekeraars lekken gegevens van tienduizenden klanten

Belgische verzekeraars hebben de persoonlijke gegevens van tienduizenden klanten gelekt. Het gaat om Belfius, DVV, CDA-verzekeringen, P&V Verzekeringen en Schyns Assurances & Finances. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De gegevens zijn buitgemaakt bij Penbox.io, een bedrijf dat voor honderden verzekeraars klantgegevens verwerkt of heeft verwerkt. Er wordt aangenomen dat de bestanden per ongeluk door een menselijke fout online zijn gezet, zo laat de Belgische krant verder weten.

"Wij zijn zelf niet gecompromitteerd, maar wij hebben voor een marketingcampagne samengewerkt met een bureau. Ondertussen doen we dat niet meer, maar zij hebben ergens iets laten openstaan. Daardoor konden aan de algemene marketingbrieven die wij naar onze klanten hebben gestuurd", stelt verzekeraar CDA. "Wij zullen de kosten om al onze klanten aan te schrijven uiteraard op hen verhalen", voegt directeur Stefaan Dubois toe. Hij merkt op dat CDA niet meer met Penbox werkte en hij verrast is dat de gegevens nog op systemen van het bedrijf aanwezig waren.

"Het gaat om een beperkte dataset uit 2023”, aldus verzekeraar P&V. "Kritische gegevens zoals login- of contractgegevens zaten niet in die dataset, wel persoonlijke gegevens zoals namen en adressen van een beperkt aantal klanten. We nemen dit uiteraard zeer ernstig. Op dit moment analyseren we de implicaties om de nodige verdere stappen te nemen." HLN vroeg Penbox om een reactie. Het bedrijf gaf aan geen eigenaar van de gegevens te zijn, alleen de verwerker, en claimt dat het daardoor er niet over mag communiceren.