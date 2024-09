Toeslagen-app overheid vereist voortaan inloggen met DigiD-app

Gebruikers van de Toeslagen-app van de Dienst Toeslagen van het ministerie van Financien moeten voortaan via de DigiD-app inloggen, zo heeft de Dienst vandaag aangekondigd. Via de app kunnen toeslagontvangers zien met welke gegevens hun toeslagen berekend worden. Ook kunnen zij veranderingen in het jaarinkomen via de app doorgeven of aanpassingen met betrekking tot de kinderbijslag.

Gebruikers van de app kunnen ook meldingen aanzetten. Zo kan de Dienst Toeslagen mensen via de app erop wijzen om hun gegevens actueel te houden. De Androidversie van de app is meer dan honderdduizend keer gedownload. "Hebt u het al gezien? De app Toeslagen is veranderd. De app ziet er anders uit. En vanaf nu logt u iedere keer in met de DigiD app", zo laat de Dienst Toeslagen vandaag weten. De nieuwe versie van de app wordt binnen nu en twee weken voor iedereen beschikbaar gemaakt.