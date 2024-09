Thunderbird: betere productiviteit en privacy met e-mailclient dan webmail

Het gebruik van een e-mailclient heeft allerlei voordelen ten opzichte van webmail, zoals betere productiviteit en privacy, zo stellen de makers van e-mailclient Thunderbird. "Ondanks het gemak van webmaildiensten, spelen e-mailclients een belangrijke rol in het verbeteren van productiviteit en efficientie", aldus Natalie Ivanova van het Thunderbird-team.

Ze voegt toe dat e-mailclients allerlei voordelen hebben, zoals de mogelijkheid om offline en met meer focus te werken. "Webmail is jongleren tussen tabs, logins en soms compleet verschillende interfaces. Deze gefragmenteerde aanpak kan je tijd en focus stelen." Een ander punt dat Ivanova noemt is privacy. "E-mailclients bieden betere veiligheidsfeatures, zoals encryptie en digitale handtekeningen om je gevoelige informatie te beschermen. Met lokale opslag heb je meer controle over je data in vergelijking met het vertrouwen op een webgebaseerde e-mailprovider."