Douane trekt aanbesteding voor aanschaf mobiele containerscanners in

De Douane heeft de aanbesteding voor de aanschaf van vijf mobiele containerscanners ingetrokken. Aanleiding is dat er veel meer van de apparaten nodig zijn, waardoor de lopende aanbesteding wezenlijk wordt gewijzigd. Dat meldt staatssecretaris Achahbar van Financiën aan de Tweede Kamer (pdf). Voor de aanschaf van de mobiele containerscans heeft de douane twaalf miljoen euro subsidie van de Europese Commissie ontvangen.

Brussel heeft echter als voorwaarde gesteld dat de scanners uiterlijk in juni 2025 in gebruik moeten zijn genomen. Al voor het intrekken van de aanbesteding was bekend dat de deadline mogelijk niet gehaald zou worden. Aanleiding zijn maatregelen om de veiligheid van scan- en detectieapparatuur bij de Douane te toetsen en te verbeteren. "Het onderzoek naar de veiligheid van scanapparatuur loopt nog", merkt Achahbar op. Een nieuwe aanbesteding voor mobiele containerscanners kan pas na afronding van het onderzoek worden opgestart.

Eerder dit jaar waarschuwde het kabinet dat door uitstel van de aanbesteding een risico bestaat dat ontvangen Europese subsidie voor de aanschaf van scanapparatuur zou moeten worden terugbetaald. Dit in verband met het niet tijdig in gebruik nemen van met de subsidie aangekochte scanapparatuur. De staatssecretaris laat hierover weten dat de Douane met de Europese Commissie in gesprek is en Brussel begrip voor de situatie heeft getoond. Achahbar verwacht later dit jaar meer informatie over het veiligheidsonderzoek te kunnen delen.