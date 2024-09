Adobe dicht Acrobat-lek waarvoor al maanden poc-exploitcode bestaat

Adobe heeft een kritieke kwetsbaarheid Acrobat en Acrobat Reader verholpen waarvoor al maandenlang proof-of-concept (poc) exploitcode beschikbaar is. Het softwarebedrijf is echter niet bekend met misbruik van het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2024-41869. Op 23 juni waarschuwde beveiligingsonderzoeker Haifei Li dat zijn sandbox-gebaseerd systeem EXPMON, bij het analyseren van een grote hoeveelheid publieke pdf-bestanden, proof-of-concept exploit voor een kwetsbaarheid in de pdf-lezers van Adobe had gevonden.

Via het beveiligingslek zou een aanvaller willekeurige code kunnen uitvoeren. De onderzoeker waarschuwde Adobe, dat op 13 augustus met beveiligingsupdates voor de kwetsbaarheid kwam, toen nog aangeduid als CVE-2024-39383. Een dag later meldde Li dat de kwetsbaarheid nog steeds aanwezig was. Adobe kende het beveiligingslek een nieuw CVE-nummer toe (CVE-2024-41869) en kwam afgelopen dinsdag opnieuw met updates.

Li zal binnenkort meer details over de kwetsbaarheid delen en roept gebruikers en organisaties op om de updates te installeren. Het gaat om Acrobat DC en Acrobat Reader DC versie 24.003.20112, Acrobat Classic 2024 versie 24.001.30187, en Acrobat 2020 en Acrobat Reader 2020 versie 20.005.30680.