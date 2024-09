Facebook gebruikt zonder toestemming foto's Australische gebruikers voor AI

Facebook scrapet en gebruikt openbare foto's, berichten en andere gegevens van volwassen Australische gebruikers op het platform, zonder dat die hiervoor toestemming hebben gegeven of zich kunnen afmelden, voor het trainen van de eigen AI-modellen. Dat liet Meta's 'global privacy policy director' Melinda Claybaugh tegenover een Australische senaatscommissie weten die onderzoek naar AI doet.

In juni maakte Meta bekend dat het plannen pauzeert om het eigen AI-model met persoonlijke gegevens van Europese gebruikers te trainen, zoals het eerder had aangekondigd. "In Europa is er een lopende juridische vraag over de interpretatie van de bestaande privacywetgeving met betrekking tot AI-training", reageerde Claybaugh. "Vanwege de onduidelijkheid hebben we de lancering van onze AI-producten in Europa gepauzeerd, dus het klopt dat we een opt-out aan gebruikers in Europa aanbieden."

De privacy policy director voegde dat Australische gebruikers hun data op privé kunnen zetten, maar merkte tevens op dat Meta een grote hoeveelheid data nodig heeft om de eigen AI-tools te ontwikkelen. "Er is een reden dat de privacy van mensen in Europa is beschermd en niet in Australië. Het komt omdat Europese beleidsmakers strenge privacywetgeving hebben opgesteld. Meta heeft het vandaag duidelijk gemaakt dat als Australië dezelfde wetten zou hebben, gegevens van Australiërs ook beschermd zouden zijn", aldus senator David Shoebridge tegenover ABC.