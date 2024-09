Celstraf voor bewust aanbieden van versleutelde chatdienst aan criminelen

Drie mannen die volgens de rechter bewust cryptotelefoons en een versleutelde chatdienst aan criminelen aanboden zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van respectievelijk 4,5 jaar, een jaar en tien maanden en anderhalf jaar. De IronPhone en chatapplicatie Ironchat lieten gebruikers versleuteld met elkaar communiceren. De telefoons, die vijftienhonderd euro per half jaar kostten, konden alleen worden gebruikt voor het versturen van chatberichten. Daarnaast beschikten ze over een "paniekknop" waarmee het toestel kon worden gewist.

De politie maakte eind 2018 bekend dat het gelukt was om de versleutelde chatberichten tussen deze telefoons te onderscheppen en gedurende enige tijd live mee te kijken. Volgens het OM wisten de verdachten dat hun klantenkring uit criminelen bestonden en werden er geen maatregelen genomen om dit tegen te gaan. "De verdachten garandeerden volledige anonimiteit aan de criminele klanten, door doelbewust geen enkele gegevens bij de verkoop van apparatuur en abonnementen te registreren. Ze werkten ook niet mee aan vorderingen van justitie", aldus het OM.

Blackbox Security, het bedrijf dat de telefoons leverde, bood klanten via een helpdesk de mogelijkheid om accounts te verwijderen of te blokkeren. "Via deze helpdesk zouden zestien accounts op verzoek zijn gewist, nadat gebruikers zich hadden gemeld dat er arrestaties hadden plaatsgevonden. De verdachten waren hiervan op de hoogte", zo liet het OM verder weten, dat Blackbox Security als een criminele organisatie beschouwde.

Volgens de rechter stond bij het verkopen van deze producten anonimiteit centraal. "Om die reden werden er geen gegevens van de klanten gevraagd en betaalden de klanten vrijwel alleen maar met contant geld. De mannen ontwikkelden hiermee een product die vervolgens op de markt werd gebracht dat aantrekkelijk was voor criminelen." Voor de rechtbank staat vast dat de mannen wisten dat het product dat zij verkochten op grote schaal door criminelen werd gebruikt.

Daarnaast staat voor de rechtbank vast dat de mannen op verzoek een account wisten wanneer een gebruiker was opgepakt door de politie. "Hiermee werd voorkomen dat de opsporingsinstanties belastende informatie uit de telefoon konden halen", aldus de rechter. Die stelt verder dat de mannen met elkaar een criminele organisatie vormden. De leider en oprichter van de organisatie, een 52-jarige man uit Huissen, kreeg met een celstraf van 4,5 jaar de hoogste straf opgelegd. Het OM had een gevangenisstraf van 5,5 jaar geëist.