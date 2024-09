Minister: gekeken naar verbod van Temu op werktelefoons van ambtenaren

Er is gekeken naar een verbod van Temu op de werktelefoons van ambtenaren, maar of de app ook is verboden wil minister Beljaarts van Economische Zaken niet zeggen. Het CDA had de bewindsman gevraagd om een verbod van 'datastofzuiger' Temu op de werktelefoons van Rijksambtenaren. Daarnaast wil de partij dat de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek naar Temu uitvoert. Aanleiding is berichtgeving dat toezicht op webwinkels zoals Temu ontbreekt en de app allerlei gegevens van gebruikers verzamelt. "Temu moet getemd worden", zo stelde de Consumentenbond onlangs.

"Deelt u de mening dat de app van Temu mogelijk een nog grotere ‘datastofzuiger’ is dan TikTok?", vroegen CDA-Kamerleden Van Dijk en Krul aan de minister. "De toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens ziet via het stelsel van de AVG toe op het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens. Als bewindspersoon beschik ik niet over informatie omtrent dataverzameling door specifieke bedrijven", antwoordt Beljaarts (pdf).

De Kamerleden vroegen de minister of hij bereid is om Temu op werktelefoons van ambtenaren te verbieden. De minister stelt dat de Tweede Kamer eind vorig jaar vertrouwelijk is geïnformeerd over technische risicobeperkende maatregelen die genomen zijn in het kader van het appbeleid Rijksoverheid. "Door deze vertrouwelijkheid kan ik dan ook niet verder ingaan op deze maatregelen. Ik kan u wel melden dat deze maatregelen met enige regelmaat worden geëvalueerd, waarin ook Temu onder de loep is genomen."

Wat betreft het vragen van de Autoriteit Persoonsgegevens om onderzoek naar Temu te doen laat Beljaarts weten dat het houden van toezicht op en het handhaven van de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen in de private sector geen taak van het kabinet is, maar van de Autoriteit Persoonsgegevens. "Deze toezichthouder is onafhankelijk en heeft een ruim mandaat en uitgebreide bevoegdheden om te onderzoeken of partijen voldoen aan hun verplichtingen uit de AVG."