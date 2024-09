Britse overheid bestempelt datacenters als vitale nationale infrastructuur

De Britse overheid heeft datacenters als vitale nationale infrastructuur bestempeld, wat er onder andere voor zorgt dat de autoriteiten de datacentersector in het geval van een crisis beter kunnen bijstaan. "Het gelijkstellen van datacenters aan water, energie en nooddiensten houdt in dat de datacentersector nu meer steun van de overheid kan verwachten bij het herstellen van en anticiperen op ernstige incidenten. Dit geeft de industrie meer zekerheid bij het opzetten van bedrijven in het VK en helpt om voor iedereen economische groei te genereren", aldus de Britse autoriteiten.

De Britse overheid stelt ook dat de status van vitale nationale infrastructuur cybercriminelen zal afschrikken om datacenters aan te vallen die belangrijke gezondheids- en financiële gegevens bevatten, wat de impact op het dagelijkse leven van mensen, de zorgsector en economie verkleint. In het geval van een aanval op een datacenter met bijvoorbeeld patiëntgegevens kan de Brits overheid ingrijpen om schade en verstoringen te voorkomen.

De autoriteiten wijzen ook naar het incident met de beveiligingssoftware van CrowdStrike, waar zestig procent van de huisartsenpraktijken door werd getroffen, aldus de aankondiging. Die hadden daardoor geen toegang tot medische dossiers, patiëntgegevens en afspraken. Volgens de autoriteiten laat het incident de 'catastrofale impact' zien die it- en -cyberdreigingen op het leven van mensen kunnen hebben. De laatste keer dat de Britse autoriteiten een sector als vitaal bestempelden was in 2015, toen de ruimte- en defensiesector werden aangewezen. Eerder werden ook in Nederland datacenters als vitale sector aangewezen.