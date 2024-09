Den Haag organiseert voor zesde keer hackwedstrijd Hâck The Hague

De gemeente Den Haag organiseert eind deze maand voor de zesde keer de hackwedstrijd Hâck The Hague, waarbij de beveiliging van operationele technologie (OT) centraal staat. Tijdens het evenement zullen professionele hackers en studenten live in het stadhuis proberen fysieke hulpmiddelen zoals stoplichten, beweegbare bruggen of laadpalen te compromitteren.

"Wij hebben heel veel operationele technologie in Nederland. Denk maar aan beweegbare bruggen, tunnels, verkeersregelinstallaties en camera’s. Het is enorm belangrijk dat we deze hulpmiddelen beschermen", aldus de gemeente. "Een OT-hack kan veel sneller leiden tot verstoringen van de samenleving. Daarom maakt Den Haag er met deze speciale editie van Hâck The Hague een prioriteit van om fysieke IT te testen. Wanneer er een kwetsbaarheid gevonden wordt kunnen we daarmee gelijk wereldwijd omgevingen veilig maken als die van dezelfde OT-gebruik maken."

Deelnemers aan de wedstrijd moeten vooraf akkoord gaan met de spelregels en zich houden aan het Responsible Disclosure-beleid. Tijdens de hackwedstrijd van vorig jaar werden de digitale systemen van de gemeente Den Haag door 116 hackers getest, wat 65 unieke bugmeldingen opleverde. Dit jaar heeft de gemeente zelf een selecte groep van in totaal dertig studenten en hackers uitgenodigd om mee te doen. Hâck The Hague vindt plaats op maandag 30 september.