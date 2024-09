Ierse privacytoezichthouder start onderzoek naar AI-model Google

De Ierse privacytoezichthouder DPC is een onderzoek gestart naar het AI-model van Google, zo heeft de autoriteit vandaag aangekondigd. Er wordt specifiek gekeken of Google, voordat het voor de ontwikkeling van het AI-model persoonsgegevens van Europese burgers verwerkte, wel een DPIA heeft uitgevoerd. Met een Data Protection Impact Assessment (DPIA) worden vooraf de privacyrisico's die bij het verwerken van gegevens komen kijken in kaart gebracht, zodat er dan maatregelen kunnen worden getroffen om die te beperken.

"Een Data Protection Impact Assessment, waar verplicht, is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de fundamentele rechten en vrijheden van individuen worden overwogen en beschermd wanneer de verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk zal leiden tot een hoog risico", aldus de Ierse privacytoezichthouder. De AVG verplicht afhankelijk van de gegevensverwerking het uitvoeren van een DPIA.

"Wanneer een soort verwerking, in het bijzonder een verwerking waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt, gelet op de aard, de omvang, de context en de doeleinden daarvan waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen voert de verwerkingsverantwoordelijke vóór de verwerking een beoordeling uit van het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens", aldus de wettekst. Het onderzoek van de DPC is onderdeel van een breder onderzoek waarbij Europese privacytoezichthouders kijken naar de verwerking van persoonsgegevens voor de ontwikkeling van AI-modellen.