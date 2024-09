Cel voor bankhelpdeskfraudeur die 328.000 euro van bedrijfsrekening stal

Een 22-jarige man die door middel van bankhelpdeskfraude allerlei mensen oplichtte, en bij één slachtoffer zelfs 328.000 euro van de bedrijfsrekening stal, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van dertig maanden. Daarnaast moet de man een schadevergoeding betalen aan het slachtoffer en zal hij een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden alsnog moeten uitzitten.

De man deed zich voor als bankmedewerker en was betrokken bij het coördineren van bankhelpdeskfraude. Slachtoffers ontvingen sms-berichten dat er geprobeerd was om geld van hun rekening te halen en dat er een bepaald nummer moest worden gebeld. Ook werden slachtoffers zelf gebeld. Daarnaast kwam de man bij slachtoffers langs om hun bankpas op te halen. Daarbij vroeg hij ook of er sieraden in huis waren en nam die vervolgens ook mee.

Bij 'slachtoffer 8', zoals in het vonnis staat beschreven, werd 328.000 euro gestolen. Het gaat om één van de grootste bedragen voor zover bekend die in Nederland via bankhelpdeskfraude is buitgemaakt. Het slachtoffer ontving een sms-bericht dat zogenaamd van de Rabobank afkomstig was en liet de ontvanger weten dat er was geprobeerd om vanaf haar bankrekening geld over te boeken naar een tegenpartij. Daarbij werd de ontvanger gevraagd om snel met de 'fraudehelpdesk' van de bank contact op te nemen.

Het slachtoffer belde de 'helpdesk' en kreeg te horen dat haar bankpassen in de kluis van de Rabobank veilig gesteld moesten worden. Uiteindelijk kwam een 'koerier' bij het slachtoffer haar bankpassen en een creditcard ophalen. De 'koerier' kwam een half uur later terug en vroeg om sieraden en zei dat deze anders gestolen zouden worden. Ook de sieraden moesten in de kluis van de Rabobank worden bewaard. Het slachtoffer heeft vervolgens oorbellen, een ring en een armband aan de 'koerier' meegegeven. De sieraden hadden bij elkaar een waarde van meer dan 10.000 euro.

Een dag later werd de zoon van het slachtoffer gebeld door de Rabobank met betrekking tot bijzondere transacties op de bedrijfsrekening. In totaal bleek er op 22 en 23 juni 2023 voor een totaalbedrag van meer dan 328.000 euro van de bankrekening te zijn gehaald. Van dit bedrag was bijna vijfduizend euro opgenomen bij een geldautomaat in Den Haag. Het resterende bedrag werd overgeboekt naar verschillende buitenlandse bankrekeningen.

"Uit de hiervoor weergegeven feiten en de overige bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat de rol van de verdachte bij de oplichting van [slachtoffer 8] met name die van coördinator achter de schermen is geweest", aldus de rechter. Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 48 maanden tegen de verdachte geëist. De rechter komt uiteindelijk tot een celstraf van 30 maanden.

Daarnaast moet de man een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden alsnog uitzitten. Toen de man de bankhelpdeskfraude beging liep hij nog in de proeftijd van een andere veroordeling. De man kreeg eerder voor het medeplegen van poging tot doodslag een gevangenisstraf van achttien maanden opgelegd, waarvan negen maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Naast de gevangenisstraffen moet hij ook zijn slachtoffers schadevergoedingen betalen. Het bedrijf van wie de 328.000 euro werd gestolen vorderde een schadevergoeding van 244.000 euro, die door de rechter wordt toegewezen.