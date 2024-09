Minister: algemeen contactloos betaalprotocol voor banken niet nodig

Het is niet nodig dat er een algemeen contactloos betaalprotocol voor banken komt, zo heeft minister Heinen van Financiën laten weten. De bewindsman reageerde op Kamervragen over banken die stoppen met het aanbieden van contactloos betalen via de eigen bank-app. ING en de Volksbank kondigden eerder aan dat ze stoppen met het ondersteunen van contactloze betalingen via hun eigen apps en bieden klanten met een Androidtoestel in plaats daarvan alleen Google Pay aan.

Aanleiding voor NSC-Kamerleden Six Dijkstra en Zeedijk om minister Heinen van Financiën om opheldering te vragen. De minister merkt op dat hij geen contact met de banken heeft gehad over het stoppen met het aanbieden van contactloos betalen via de eigen NFC-betaalapp. "Drie andere grote banken hebben de overstap naar Google Pay op Android eerder al gemaakt, te beginnen in januari 2020. ING is de laatste bank die voor Android overstapt naar Google Pay."

"Wat is de impact op de privacy van Nederlandse gebruikers indien hun betaalverkeer via een softwareoplossing van Google of Apple loopt? Is er effectief toezicht op welke gegevens van gebruikers door deze partijen verzameld, opgeslagen en gedeeld worden?", vroegen de NSC-Kamerleden. Heinen antwoordt dat partijen die hun diensten in Nederland aanbieden aan de AVG moeten voldoen. "De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat partijen zich aan deze wetgeving houden."

Afhankelijk van Amerikaanse techreuzen

De minister moest ook uitleggen wat deze trend voor de digitale soevereiniteit van Nederland betekent en hoe de regering gaat voorkomen dat Nederland op het gebied van contactloos betalen op termijn de facto afhankelijk wordt van twee Amerikaanse techreuzen. Heinen wijst naar de Agenda Digitale Open Strategische Autonomie, waarin staat dat de afhankelijkheid van partijen buiten de EU in het digitale domein toeneemt.

"De trend dat Nederlandse banken gebruik maken van diensten van Amerikaanse technologiebedrijven ter ondersteuning van contactloos betalen sluit aan bij deze geschetste probleemanalyse. Tegelijkertijd is niet iedere afhankelijkheid problematisch", merkt de minister op (pdf). Hij voegt toe dat een vorm van overheidsingrijpen nodig kan zijn voor bijvoorbeeld strategische afhankelijkheden waarop een hoog risico bestaat voor leveringsonderbrekingen.

Contactloos betaalprotocol

Als laatste wilden de NSC-Kamerleden weten of Heinen bereid is om zich in te zetten voor een algemeen (open) contactloos betaalprotocol voor banken op Nederlands of Europees niveau. De minister merkt op dat bankklanten niet vastzitten aan Google Pay of Apple Pay, maar ook contactloos kunnen betalen via hun betaalpas. "Daarnaast heb ik hiervoor geschetst dat er al wordt gewerkt aan nieuwe betaaloplossingen via een mogelijke digitale euro en het European Payments Initiative. Daarom zie ik op dit moment geen noodzaak voor een algemeen contactloos betaalprotocol voor banken."