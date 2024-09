Microsoft en antivirusbedrijven bespreken weerbaarheid van Windows

Microsoft en antivirusbedrijven hebben deze week de weerbaarheid van Windows besproken. Aanleiding was de wereldwijde storing veroorzaakt door de beveiligingssoftware van CrowdStrike. "Zowel onze klanten en ecosysteempartners hebben Microsoft opgeroepen om aanvullende beveiligingsmogelijkheden buiten de kernelmode te bieden", zegt Microsofts David Weston.

Beveiligingssoftware en virusscanners draaien met kernelrechten, om zo te voorkomen dat malafide gebruikers met adminrechten of malware de software kunnen uitschakelen. In het geval van een crash of probleem met de beveiligingssoftware heeft dit echter grote gevolgen voor het systeem, omdat een herstart niet mogelijk is zoals bij gebruikersapplicaties mogelijk is.

Tijdens het overleg dat deze week plaatsvond werden de vereisten besproken voor het ontwikkelen van een 'nieuw platform' dat tegemoet komt aan de eisen van antivirusbedrijven. Microsoft zegt dat het deze nieuwe platformmogelijkheden zal ontwerpen en ontwikkelen, waarbij de betrouwbaarheid moet worden vergroot, zonder dat dit ten koste van de veiligheid gaat. Exacte details zijn niet gegeven.

In een reactie stelt antivirusbedrijf ESET dat het aanpassingen aan het Windows-ecosysteem steunt, als dit voor een meetbaar betere stabiliteit zorgt, zonder dat dit ten koste gaat van veiligheid, prestaties en de mogelijkheid voor klanten om beveiligingssoftware te kiezen. "Het blijft belangrijk dat kerneltoegang mogelijk blijft voor beveiligingsproducten om toekomstige cyberdreigingen te detecteren en blokkeren", aldus de virusbestrijder.