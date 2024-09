Belgische overheid waarschuwt voor malafide e-mail over virusscanner

De Belgische overheid waarschuwt voor een malafide e-mail die afkomstig lijkt van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) en waarin ontvangers worden opgeroepen een virusscanner te installeren. Volgens de e-mail is 'onmiddellijke actie vereist' en moet de ontvanger 'betrouwbare antivirusbescherming' installeren. Daarbij doet de malafide e-mail voorkomen alsof het om een bericht van het CCB gaat.

"Er doet momenteel een bericht de ronde dat het logo en de naam van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) misbruikt. In het bericht word je aangemoedigd om een virusscanner te downloaden. Doe dit in geen geval. Het is duidelijk een poging tot phishing. Dit bericht is niet afkomstig van het CCB", zo waarschuwt Safeonweb, dat een initiatief van het Centrum voor Cybersecurity België is. Waar de link naartoe wijst laat het overheidsorgaan niet weten.