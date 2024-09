Regeerprogramma: digitale weerbaarheid, gegevensdeling in de zorg en AI

Het kabinet-Schoof gaat de komende jaren onder andere inzetten op het versterken van de digitale weerbaarheid, het gebruik van AI, gegevensdeling in de zorg en het verbeteren van de toegang tot digitale gegevens voor de opsporing. Dat staat in het vandaag verschenen regeerprogramma, wat een uitwerking van het hoofdlijnenakkoord is.

Het regeerprogramma bevat een aparte paragraaf over 'Digitale weerbaarheid: Cybersecurity & cybercrime'. Daarin staat dat het kabinet gaat werken aan een digitaal weerbare en veilige samenleving. Dit wordt op verschillende manieren gedaan. Het gaat dan om de implementatie van de Cyberbeveiligingswet (Cbw), die naar verwachting in het derde kwartaal van volgend jaar in werking treedt. De wet zou ruim achtduizend organisaties verplichten tot het nemen van maatregelen die hun digitale weerbaarheid verhogen.

Bepaalde organisaties die onder de wet komen te vallen kunnen vanaf het vierde kwartaal in dit jaar relevante dreigingsinformatie van het Nationaal Cybersecurity Centrum (NCSC) ontvangen. Verder zou in 2027 het Cyclotron-platform moeten verschijnen, waarmee dreigingsinformatie tussen publieke en private organisaties wordt gedeeld. Het kabinet geeft ook aan 'risicogebaseerd' het gebruik van elektronica en diensten vanuit landen met een offensief cyberprogramma verder af te bouwen.

Binnen de vitale infrastructuur wordt het uitvoeren van een risicoanalyse op casusniveau vanaf het tweede kwartaal in 2026 een verplicht onderdeel van het inkoopproces. De Rijksoverheid zal vanaf het tweede kwartaal volgend jaar extra eisen stellen door middel van de invoering van Algemene Beveiligingseisen Rijksoverheid Opdrachten (ABRO).

Toegang tot digitale gegevens

Het kabinet zegt ook in te zetten op het versterken van de digitale rechtshandhaving, onder meer door gerichte investeringen in de politie en strafrechtketen en het verbeteren van de toegang tot digitale gegevens voor de opsporing. Toegang tot gegevens staat ook in de zorg centraal. Zo gaat het kabinet de databeschikbaarheid en gegevensuitwisseling in zorg en welzijn 'versneld verbeteren'. Burgers die niet willen dat hun gegevens worden gedeeld moeten hier actief bezwaar tegen maken door middel van een opt-out.

Verder zullen de juridische, ethische en privacyaspecten van het gebruik van genealogische dna-databanken voor de opsporing worden onderzocht. In 2026 zal op basis van de tot dan toe opgedane ervaringen en inzichten een volgende stap worden gezet in de toepassing hiervan. Ook op het gebied van de bestrijding van witwassen wil het kabinet de mogelijkheid tot gegevensdeling tussen poortwachters mogelijk maken.

Kunstmatige intelligentie

Het toepassen van AI wordt ook meerdere keren in het regeerprogramma beschreven. "We versterken het Nederlandse AI-ecosysteem door de toegang voor bedrijven, onderzoekers en overheden tot supercomputers, hoogwaardige kennis en data te faciliteren. Hiermee worden randvoorwaarden gecreëerd om geavanceerde AI te ontwikkelen en kennis hierover op te bouwen."

Ook wordt er gewezen op het gebruik van AI in de zorg. "Revolutionair zijn de mogelijkheden die generatieve kunstmatige intelligentie (AI) in de zorg heeft. We willen dat organisaties zich hier op voorbereiden. Middels AI kan de arts een patiëntendossier laten samenvatten wat veel voorbereidingstijd scheelt." Een andere toepassing is het opstellen van e-mail en brieven. "Met behulp van AI kunnen zelfs conceptbrieven en e-mails automatisch gegenereerd worden, zowel in het jargon van de medisch specialist als in begrijpelijke taal voor de patiënt."

"Het kabinet zal wet- en regelgeving die hiervoor nodig is prioritair oppakken en de voorlopers ondersteunen in hun veelbelovende doel: #NooitMeerTikken. Diagnostische AI wordt van een medisch-ethisch kader voorzien", laat het regeerprogramma verder weten. Ook als het gaat om het verminderen van de administratietijd in verpleeghuizen kan generatieve kunstmatige intelligentie volgens het kabinet hier een revolutie veroorzaken.