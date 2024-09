Meta gaat AI trainen met gegevens van Britse Facebookgebruikers

Meta gaat de eigen AI trainen met publieke gegevens van Britse Facebook- en Instagramgebruikers, zo heeft het bedrijf laten weten. De Britse privacytoezichthouder ICO houdt de situatie naar eigen zeggen in de gaten. Na verzoek van de ICO besloot Meta afgelopen juni de plannen voor het trainen van AI met Britse gebruikersgegevens tijdelijk te pauzeren. Het techbedrijf heeft nu echter besloten om hiermee door te gaan. Gebruikers moeten nog steeds actief bezwaar maken tegen het gebruik van hun gegevens, maar krijgen hier wel langer de tijd voor. Ook zou het proces vereenvoudigd zijn.

"We zijn duidelijk geweest dat elke organisatie die informatie van gebruikers gebruikt voor het trainen van generatieve AI-modellen transparant moet zijn over de manier waarop gegevens van mensen worden gebruikt", aldus de ICO. De toezichthouder voegt toe dat organisaties effectieve waarborgen moeten nemen voordat ze persoonlijke data voor AI-training gebruiken, waaronder het bieden van een eenvoudige manier voor gebruikers om bezwaar te maken. De ICO heeft geen toestemming voor de dataverwerking van Meta gegeven en zegt dat het aan Meta is om aan wetgeving te voldoen.