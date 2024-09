Apple wil rechtszaak tegen spywareleverancier NSO Group laten vallen

Apple heeft een Amerikaanse rechter gevraagd om de rechtszaak die het tegen spywareleverancier NSO Group heeft aangespannen te laten vallen (pdf). Het techbedrijf is bang dat informatie die het moet delen in handen komt van NSO Group en andere spywareleveranciers, die er volgens misbruik van kunnen maken. Daarnaast heeft Apple twijfels of het wel de belangrijkste informatie zal ontvangen over de Pegasus-spyware van NSO Group.

Eind 2021 besloot Apple om NSO Group aan te klagen wegens het bespioneren en aanvallen van Apple-gebruikers. Om verder misbruik en schade aan gebruikers te voorkomen vroeg Apple aan de rechter om NSO Group een permanent verbod op te leggen om gebruik te maken van de software, diensten en apparaten van Apple.

Via de Pegasus-spyware van NSO Group is het mogelijk om slachtoffers via hun microfoon en camera te bespioneren en gesprekken en communicatie via WhatsApp, Gmail, Facebook, Telegram, Skype, WeChat en andere apps af te luisteren en onderscheppen, alsmede de locatie te bepalen. De spyware wordt al zeker sinds 2016 via zeroday-aanvallen verspreid. Alleen het versturen van een speciaal geprepareerd bericht is in het verleden voldoende geweest om iPhones met de Pegasus-spyware te infecteren.

Volgens Apple zijn de aanvallen met de Pegasus-spyware tegen een "zeer klein aantal" gebruikers gericht en raken ze gebruikers op verschillende platformen, waaronder iOS en Android. Met de rechtszaak wilde Apple dat NSO Group stopt met het aanvallen van Apple-gebruikers. Afgelopen juli meldde The Guardian dat de Israëlische overheid documenten op het hoofdkantoor van NSO Group had meegenomen. De Israëlische autoriteiten zouden bang zijn dat informatie in de VS bekend zou worden, aldus de krant. Naar aanleiding van het artikel stelt Apple dat het zich zorgen maakt of het wel de gevraagde documenten en informatie krijgt die het heeft verzocht.