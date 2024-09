Struycken: Telegram en ziekenhuizen die AP-boete kregen niet te vergelijken

Er zijn geen overeenkomsten tussen Telegram en twee Nederlandse ziekenhuizen die wegens de slechte beveiliging van medische dossiers een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kregen, zo stelt staatssecretaris Struycken voor Rechtsbescherming. Hij reageerde op Kamervragen van GroenLinks-PvdA over bangalijsten op Telegram (pdf).

GroenLinks-PvdA-Kamerlid Mutluer had de staatssecretaris gevraagd of er overeenkomsten zijn tussen het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en het Haga Ziekenhuis in Den Haag, die wegens onvoldoende beveiliging van medische dossiers een boete van de AP kregen, en Telegram, dat volgens het Kamerlid bijzondere persoonsgegevens van studentes op het platform plaatst. "Kunnen uit deze rechtspraak lessen getrokken worden als het gaat om het bestrijden van de verspreiding van bangalijsten? En zo ja, wilt u die dan inzetten?", vroeg Mutluer aanvullend.

Volgens Struycken zijn er geen parallellen. "In de genoemde boetebesluiten stond namelijk niet de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens als zodanig centraal, maar de vraag of er voldoende technische en organisatorische maatregelen waren getroffen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen." Daarbij is het aan de AP om te beoordelen of er sprake is van het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens, laat de staatssecretaris verder weten.