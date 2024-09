DigiD-app vraagt gebruikers om inschakelen biometrisch inloggen

De DigiD-app zal vanaf vandaag aan gebruikers vragen die hun toestel biometrisch ontgrendelen of ze dit ook voor de app willen inschakelen. Het inloggen op de app gebeurt dan via een scan van gezicht of vingerafdruk. Het is dan niet meer nodig om de vijfcijferig pincode in te vullen. Volgens DigiD-aanbieder Logius blijft het ook als gezichtsherkenning of een vingerafdruk is ingesteld altijd mogelijk om de pincode te gebruiken.

Op toestellen waar een vingerafdruk- of gezichtsscan is ingesteld zal de DigiD-app tijdens het opstarten eenmalig een melding tonen. De app vraagt of de gebruiker voortaan gebruik wil maken van gezichtsherkenning of vingerafdruk. Na bevestiging is het meteen mogelijk om biometrisch in te loggen. De optie kan ook op een later moment worden ingesteld. Om gezichtsherkenning op Androidtoestellen te kunnen gebruiken moet het apparaat voldoen aan 'Biometric Class 3'.

"Inloggen met gezichtsherkenning of vingerafdruk is niet nieuw, maar veiligheid staat bij Logius voorop. DigiD maakt het nu mogelijk, omdat deze biometrische manieren van inloggen voldoen aan de veiligheidseisen van DigiD", aldus Logius. "Met gezichtsherkenning of vingerafdruk wordt de persoonlijke pincode van de DigiD app opgeslagen in de digitale kluis van het mobiele apparaat. DigiD bewaart dus geen biometrische gegevens." Onlangs werd al bekend dat DigiD vanaf vandaag biometrisch inloggen ondersteunt.