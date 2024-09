Brussel gewaarschuwd voor risico's online leeftijdsverificatie

Een coalitie van meer dan zestig burgerrechtenbewegingen, privacyexperts, advocaten en academici hebben de Europese Commissie in een open brief voor de grote risico's van online leeftijdsverificatie gewaarschuwd. Verschillende Europese landen pleiten voor online leeftijdsverificatie voor social media of zijn inmiddels met verschillende oplossingen aan het testen (pdf).

"Er is een legitieme en dringende behoefte om kinderen online te beschermen. Tegelijkertijd is er een gebrek aan bewijs dat bestaande online leeftijdsverificatietools dit doel kunnen bereiken", aldus de briefschrijvers. "In plaats daarvan hebben we gezien hoe leeftijdsverificatietools fundamentele rechten van alle gebruikers ondermijnen, structurele discriminatie verergeren en een vals gevoel van veiligheid geven."

De briefschrijvers waarschuwen dat door het najagen van leeftijdsverificatie als wondermiddel om de behoeften van kinderen online tegemoet te komen, beleidsmakers fundamentele rechten van kinderen en volwassenen ondermijnen, zonder dat hun veiligheid en welzijn wordt verbeterd. Afhankelijk van de gekozen oplossingen zijn die te omzeilen, of worden gevoelige persoonlijke gegevens, zoals biometrische informatie of browsegeschiedenis, blootgesteld. Daarnaast is leeftijdsverificatie foutgevoelig, laat de brief verder weten.

De briefschrijvers roepen de Europese Commissie op om naar een 'meer holistische aanpak' voor kindveiligheid te kijken en in te zetten op het combineren van oplossingen en minder indringende maatregelen. "Het combineren van minder invasieve tools met andere maatregelen, anders dan alleen technische leeftijdsverificatietools die documenten of schattingen gebruiken, zorgt voor een meer holistische en proportionele aanpak." De brief is mede ondertekend door Bits of Freedom, Defend Democracy, Privacy First, Sekswerkexpertise en Vrijschrift.org.