Oostenrijkse rechter: cookiebanner moet weigerknop in eerste laag hebben

Cookiebanners moeten in de eerste laag een weigerknop hebben die visueel gelijk is aan de knop om alle cookies te accepteren, zo heeft een Oostenrijkse rechter geoordeeld. De Oostenrijkse privacytoezichthouder had in een zaak over de website van een mediabedrijf geoordeeld dat de eerste laag in de cookiebanner van een weigerknop moet zijn voorzien. De website van het mediabedrijf bood alleen een optie om alle cookies te accepteren of naar de instellingen te gaan. De optie om cookies te beheren werd als een link aangeboden.

Wanneer gebruikers binnen het instellingenmenu op de 'accept' knop klikken gaan ze ook akkoord met allerlei vooraf ingevulde opties. De weigerknop is alleen in de tweede laag zichtbaar. Het mediabedrijf verklaarde tegenover de Oostenrijkse toezichthouder dat de website toegang tot online krantenartikelen geeft en dat de gegevensverwerking voor journalistieke doeleinden plaatsvindt. De toezichthouder zou dan ook niet in deze zaak bevoegd zijn om te oordelen.

In de tussentijd wijzigde het mediabedrijf de cookiebanner en voegde verschillende aanpassingen door. Na de aanpassingen zou het mediabedrijf ten onrechte bepaalde cookies als noodzakelijk hebben bestempeld en was daarmee opnieuw in overtreding, aldus de persoon die bij de toezichthouder over de website had geklaagd. Het mediabedrijf kondigde aan een compleet nieuwe cookiebanner te zullen ontwikkelen, maar kwam daar later op terug.

Uiteindelijk kwam de Oostenrijkse privacytoezichthouder met het oordeel dat het mediabedrijf de cookiebanner moest aanpassen. Zo moest er een optie komen om de cookiebanner te sluiten zonder dat daarbij toestemming voor het plaatsen van cookies wordt gegeven. Deze optie zou visueel gelijk aan de knop voor het accepteren moeten zijn. Het mediabedrijf ging bij de rechter tegen het toevoegen van een gelijkwaardige weigeroptie in de eerste laag van de cookiebanner in beroep.

Volgens de rechter vallen de activiteiten van het mediabedrijf niet binnen het doel van journalistieke doeleinden en worden cookies geplaatst en gegevens verwerkt voor analytische, marketing en advertentiedoeleinden. Daarnaast stelde de rechter ook dat de uitleg van de toezichthouder juist was en het accepteren en weigeren van cookies even eenvoudig moet zijn. In het geval van het mediabedrijf vereist het accepteren één klik, terwijl het weigeren er twee vereist. Een uitleg over het weigeren van cookies in de eerste laag doet daar niets aan af, aldus de rechter, die ook stelde dat de visuele verschillen van het mediabedrijf tussen accepteren en weigeren niet gelijkwaardig zijn.