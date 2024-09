Goksite Sky Bet berispt voor illegaal plaatsen van advertentiecookies

De Britse privacytoezichthouder ICO heeft goksite Sky Bet berispt voor het illegaal plaatsen van advertentiecookies bij bezoekers, waarmee vervolgens zonder toestemming hun gegevens werden verwerkt. De goksite van Sky Betting and Gaming plaatste de advertentiecookies bij bezoekers voordat die de kans kregen om cookies zelf toe te staan of te weigeren, zo ontdekte de ICO.

"Dit houdt in dat hun persoonlijke informatie kon worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties, zonder dat ze hiervan wisten of toestemming hadden gegeven", aldus de toezichthouder. De ICO onderzocht ook of Sky Bet opzettelijk de persoonlijke informatie van mensen gebruikte om kwetsbare gokkers te benaderen, maar kon dat niet vaststellen. Wel werd vastgesteld dat het gokbedrijf persoonlijke data via cookies verwerkte op een manier die niet rechtmatig, transparant en eerlijk was.

Naar aanleiding van het onderzoek van de Britse toezichthouder voerde Sky Bet vorig jaar maart aanpassingen door, zodat mensen advertentiecookies kunnen weigeren voordat hun persoonlijke informatie wordt verwerkt. De ICO onderzocht vorig jaar de honderd populairste websites in het Verenigd Koninkrijk en ontdekte op meer dan de helft misstanden met het gebruik van advertentiecookies. Inmiddels hebben de meeste van deze websites aanpassingen doorgevoerd. De toezichthouder gaat zich nu op de volgende honderd populairste sites in het VK richten.