Siri-lekken geven opnieuw toegang tot gegevens op vergrendelde iPhone

Kwetsbaarheden in Apples spraakassistent Siri maken het opnieuw mogelijk voor een aanvaller met fysieke toegang tot een vergrendelde iPhone om gevoelige informatie te stelen. Apple heeft beveiligingsupdates uitgebracht om de problemen te verhelpen. "Een aanvaller met fysieke toegang kan Siri gebruiken om toegang tot gevoelige gebruikersgegevens te krijgen", aldus de beknopte uitleg van Apple over een kwetsbaarheid in het toegankelijkheidsonderdeel, aangeduid als CVE-2024-40840.

Twee andere Siri-kwetsbaarheden (CVE-2024-44139 en CVE-2024-44180) maken het mogelijk voor een aanvaller met fysieke toegang om op een vergrendelde iPhone toegang tot contacten te krijgen. Verder zorgt een 'privacyprobleem' in Siri ervoor dat malafide apps toegang tot gevoelige gebruikersgegevens kunnen krijgen. Apple waarschuwt ook voor een beveiligingslek in 'Accessibility' waardoor een aanvaller met fysieke toegang tot een vergrendelde iPhone via het toestel apparaten in de omgeving kan bedienen. Apple heeft de problemen verholpen in iOS en iPadOS 18. In augustus kwam Apple ook al met updates voor verschillende Siri-kwetsbaarheden.